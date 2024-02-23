В Одессе раздались мощные взрывы

В Одессе прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Однако других подробностей в публикации не написали.

По данным издания «Думская», в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Жителей призывали укрыться в безопасных местах.

Этой же ночью взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне. Сообщается, что взрывы произошли в Миргородской общине Полтавской области.

В ночь на 22 февраля украинское издание «Зеркало недели» также сообщало о взрывах в Херсоне.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.