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Зеленский: Трамп не сможет завершить конфликт на Украине за 1-2 дня

Зеленский заявил, что Трамп не сможет решить конфликт на Украине за 1-2 дня

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Reuters/РИА «Новости»

Экс-президент США Дональд Трамп, который планирует вновь баллотироваться, не сможет решить конфликт на Украине за один-два дня. Об этом телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не могу понять, как это возможно. Он не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной», — заявил Зеленский.

Украинский президент повторил свое приглашение Трампу посетить Украину, выразив уверенность в том, что после этого визита экс-президент США изменит свое мнение насчет возможности завершить конфликт на Украине. В прошлый раз Трамп проигнорировал подобное приглашение.

Дональд Трамп регулярно утверждает, что в случае избрания на пост президента Соединенных Штатов он собирается завершить конфликт на Украине за один или два дня. Это заявление стало одним из основных предвыборных программ Трампа.

До этого стало известно, что 37% европейцев считают, что конфликт на Украине завершится урегулированием.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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