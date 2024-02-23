Премьер Армении высказался против мира с Азербайджаном

Мир между Арменией и Азербайджаном в данный момент «немыслим». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Если брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна. И недавняя атака Азербайджана - мы потребовали расследования, но несмотря на это Азербайджан использует ситуацию, чтобы подпитывать свою риторику. Все это заставляет нас думать, что Азербайджан готовит новую атаку против Армении», — заявил Пашинян.

В эфире французского телеканала Пашинян пояснил, что считает немыслимым мир с Баку в условиях того, что там Армению называют «Западным Азербайджаном».

До этого министерство иностранных дел Азербайджана осудило слова президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные 21 февраля в рамках совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном.

В ведомстве назвали неуместными заявления французского лидера о безопасности и правах армян.

Ранее Пашинян раскрыл детали переговоров с Макроном.