Российские части наносят интенсивные удары беспилотниками по скоплениям солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением американский наемник Мэтт Вандайк выступил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он назвал «большой проблемой» то, что на фронте атакует «не только артиллерия».

«Россияне охотятся на нас с помощью дронов и сбрасывают гранаты», — заявил солдат.

Наемник признался, что сам «столкнулся с этим», когда бойцы ВС России наносили удары и по членам его группы. Вандайк обратил внимание также и на существенный дефицит живой силы в украинской армии. Он рассказал о нежелании местных мужчин быть мобилизованными. Эту ситуацию американец счел похожей с той, что сложилась в США в период Вьетнамской войны.

Во вторник, 20 февраля, в Минобороны РФ назвали число перехваченных за сутки беспилотников ВСУ.

До этого военный эксперт Алексей Леонков предупреждал, что ВСУ будут пытаться компенсировать снарядный голод массовым применением на линии фронта дешевых FPV-дронов.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.