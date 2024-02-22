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В США заявили, что российские РЭБ глушат дроны ВСУ на фронте

Американский эксперт Слебода: российские РЭБ глушат дроны ВСУ на СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Американский военный эксперт Марк Слебода заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы заглушают дроны Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону, передает РИА Новости.

«Украинцы говорят, что могут выполнять те же задачи FPV-дронами. Ладно, все виды дронов стали важнейшей частью этого конфликта — разведывательные, ударные и так далее», — сказал Слебода.

По его словам, у Вооруженных сил Украины не только не хватает боеприпасов, но и имеется дефицит беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химические боеприпасы против российских бойцов на Харьковском участке фронта. Об этом сообщил медик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота с позывным «Шишка». Он уточнил, что в 2022 году в районе населенного пункта Макарово с беспилотника противник сбросил рядом с окопами и блиндажами газовую гранату с хлорпикрином. Медик пояснил, что тяжелый газ заставил бойцов покинуть блиндаж.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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