Украинские войска за последние сутки потеряли до 790 солдат в зоне боевых действий. Об этом свидетельствует сводка российского министерства обороны, опубликованная в его официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, наибольшие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы на Донецком направлении. Украинские подразделения, принимающие участие в сражениях на данном участке фронта, лишились более 410 военных.

В то же время потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 155 солдат. В частности, российские войска поразили живую силу 128-й бригады территориальной обороны и 58-й мотопехотной бригады.

Потери украинских войск на Авдеевском направлении почти достигли 145 бойцов, на Херсонском направлении — 50 военнослужащих. Отряды ВСУ на Купянском направлении лишились до 30 человек.

Кроме того, в Минобороны РФ отчитались о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) страны за минувшие сутки. В ведомстве рассказали, что за данный промежуток времени российские средства защиты сбили 95 украинских дронов и одну управляемую авиационную бомбу JDAM в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Также были уничтожены восемь снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и одна ракета С-200.

Ранее в Верховной раде Украины оценили укомплектованность бригад ВСУ.