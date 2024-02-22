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Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода, чтобы полететь на Ту-160М

Путин совершит полет на модернизированном Ту-160М в Казани

Президент России Владимир Путин 22 февраля приехал на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова для полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 21 февраля, глава государства осмотрел самолет в цеху завода и сел в кабину со штурвалом.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, полет на Ту-160М продлится 40 минут. Перед вылетом глава государства надел на себя специальный костюм.

Самолет Ту-160М — усовершенствованная версия своего предшественника Ту-160 (неофициальное название — «Белый лебедь»). Воздушное судно предназначено для уничтожения ядерным и обычным оружием стратегически важных целей на дальних расстояниях. Ту-160М считается самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самым габаритным боевым самолетом в мире.

Президент Путин не в первый раз летит на этом самолете. В августе 2005 года он отправился на Ту-160 в район учений дальней авиации и Северного флота.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин сам ездит за рулем по территории своей резиденции в Стрельне.

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