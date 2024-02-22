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Медведчук назвал одну из вероятных причин отставки Залужного

Медведчук назвал борьбу за схемы коррупции возможной причиной отставки Залужного

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что одной из причин отставки главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного могла стать борьба за коррупционные схемы. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

По словам Медведчука, Залужный в последнее время стал независимым с учетом авторитета, которым он обладал. Политик отметил, что рейтинги экс-главкома ВСУ, если проводить опросы на предмет будущих президентских выборов, намного выше, чем у действующего главы государства Владимира Зеленского.

Медведчук отметил, вся помощь Запада Украине — это предоставление вооружения, боеприпасов за те деньги, которые якобы дают Украине.

«Он [Залужный] стал напрямую вмешиваться в эти процессы. Тем самым вмешался в борьбу за коррупционные схемы», — сказал политик.

До этого военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что конфликт между Зеленским и Залужным стал одной из причин ситуации с городом Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, глава государства и генерал придерживались разных подходов к проблеме Авдеевки, а их спор обострился именно из-за штурма этого населенного пункта.

16 февраля экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что новый главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский подчиняется британской разведке MI-6, а не президенту страны Владимиру Зеленскому, при этом последний теряет лояльных ему людей.

Ранее Балицкий оценил назначение Сырского вместо Залужного.

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