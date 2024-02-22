Медведчук назвал преступлением мобилизацию на Украине

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал преступлением против населения мобилизацию на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мобилизация, мобилизационные процессы — это не просто преступные действия. Дошло до того, что на западной Украине сейчас роют землянки, как в известные времена, и укрывают тех, кто подлежит призыву…», — заявил политик.

7 февраля Верховная Рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. В документе говорится о введении электронных повесток, возможности ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление ТС и блокировки банковских счетов. Предполагаются и другие ограничения.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 суток — до 13 мая.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.