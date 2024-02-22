Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведчук назвал преступлением мобилизацию на Украине

Медведчук назвал преступлением против населения мобилизацию на Украине

close
100%
РИА «Новости»

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал преступлением против населения мобилизацию на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мобилизация, мобилизационные процессы — это не просто преступные действия. Дошло до того, что на западной Украине сейчас роют землянки, как в известные времена, и укрывают тех, кто подлежит призыву…», — заявил политик.

7 февраля Верховная Рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. В документе говорится о введении электронных повесток, возможности ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление ТС и блокировки банковских счетов. Предполагаются и другие ограничения.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 суток — до 13 мая.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами