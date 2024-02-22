В Раде заявили, что Зеленский внес законопроект о демобилизации срочников

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации из армии срочников. Об этом сообщил украинский народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Текст документа пока недоступен. Проект закона могут рассмотреть 23 февраля.

21 февраля Гончаренко сообщал, что Верховная рада 6 марта может принять во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.

8 февраля депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявлял, что новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине является обманом людей, так как фактически делает невозможной демобилизацию.

В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что полная демобилизация в стране возможна только после окончания конфликта.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.