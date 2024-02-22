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В зоне СВО в марте испытают дрон-тейлситтер «Чайка»

В зону СВО в марте поступят на испытание новые беспилотники-тейлситтеры «Чайка»

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Shutterstock

В марте в зону специальной военной операции (СВО) поступит ударный дрон «Чайка», построенный по аэродинамической схеме «тейлситтер», сочетающей преимущества беспилотника самолетного и мультироторного типов. Об этом ТАСС рассказали в конструкторском бюро «Стратим».

В настоящее время идет производство опытной партии беспилотных летательных аппаратов, а также намечается выпуск установочной партии изделий. В марте дрон «Чайка» отправится в зону боевых действий для тестового применения.

В конструкторском бюро отметили, что аэродинамическая схема «Чайки» дает значительные преимущества. Дрон построен по аэродинамической схеме «тейлситтер» — «сидящий на хвосте». Она позволяет аппарату взлетать как коптер, а затем подобно самолету переходить в горизонтальный полет. Поэтому беспилотнику для взлета не требуется ни катапульта, ни взлетная полоса, ни пороховой старт.

Дрон способен со скоростью не менее 100 км/час и с полезной нагрузкой 4-5 кг совершать полет на расстояние до 30 км.

Ранее сообщалось, что тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат «Партизан» завершил первый этап летных испытаний.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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