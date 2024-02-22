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Над Брянской областью силы ПВО сбили беспилотник

Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике в Клинцовском районе Брянской области

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Shutterstock

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российская система ПВО сбила украинский дрон над территорией региона. Об этом говорится в его персональном Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — рассказал глава региона в сообщении.

По данным Богомаза, пострадавших в результате инцидента нет, как и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Губернатор поблагодарил расчеты ПВО за работу.

20 февраля также сообщалось, что российские средства ПВО сбили украинский самолет в Херсонской области. Речь идет о МиГ-29. Кроме того, в этот же день Минобороны РФ удалось перехватить семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot американского производства и три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

14 февраля Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли населенный пункт Зерново Суземского района в Брянской области. По его словам, в результате инцидента никто из гражданского населения не пострадал, но три дома оказались повреждены.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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