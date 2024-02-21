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Испанская полиция ищет «русский след» в гибели перебежчика Кузьминова

Times: полиция Испании считает, что Кузьминова убила «русская мафия»

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Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA/Reuters

Полиция Испании считает, что перебежчика Максима Кузьминова убила так называемая русская мафия либо российские спецслужбы. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в испанской полиции.

«Испанская полиция расследует, играли ли русская мафия и разведслужбы Москвы роль в смерти Максима Кузьминова, и стало ли им известно о его нахождении в Испании из-за того, что он пользовался услугами проституток и регулярно участвовал в драках», — сообщает издание.

Следствие проверяет две версии — базирующаяся в Испании так называемая русская мафия либо самостоятельно ликвидировала Кузьминова, либо ее «услуги» были якобы использованы российскими спецслужбами.

До этого стало известно, что у перебежчика Кузьминова мог быть тайный статус политического беженца в Испании.

Неизвестно, как Кузьминов попал Испанию и как долго находился на территории страны.

Ранее сестра погибшего при угоне Ми-8 штурмана прокомментировала гибель перебежчика Кузьминова.

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