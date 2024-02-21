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В НАТО признали трудности Украины на фронте после отступления из Авдеевки

Столтенберг: отступление ВСУ из Авдеевки демонстрирует сложность ситуации на фронте

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Ints Kalnins/Reuters

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки демонстрирует, что на поле боя сложилась чрезвычайно сложная обстановка, но НАТО продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«Отступление украинских сил из Авдеевки демонстрирует, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная», — сказал он.

До этого Столтенберг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в очень сложную ситуацию на фронте. По оценке представителя альянса, причиной такого положения дел является и то, что страны НАТО не поставили Киеву достаточное количество снарядов.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город, который был одним из главных укрепрайонов ВСУ у Донецка, было принято, чтобы сохранить жизни людей.

Ранее в США заявили о растерянности ВСУ после потери Авдеевки.

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