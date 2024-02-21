Боевика «Азова»* заочно приговорили к 28 годам за жестокость к гражданским

Солдата украинского националистического полка «Азов» (организация запрещена в России) Романа Шебанова заочно приговорили к 28 годам тюрьмы по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, попытке покушения на нескольких лиц и умышленном повреждении имущества общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным СК, приговор военнослужащему войсковой части А-3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины Шебанову вынес Верховный суд Донецкой народной республики за обстрел инфраструктуры в регионе. С 25 февраля по 19 марта 2022 года военнослужащий командовал артиллерийским взводом в Мариуполе и отдавал приказы обстреливать жилые дома и другие гражданские объекты в Старом Крыму и Лебединском.

Мужчину объявили в международный розыск — после ареста его ждет заключение в колонии строгого режима.

«Азов» — формирование украинской нацгвардии. Россия и международные организации неоднократно обвиняли боевиков полка в нарушении прав человека и военных преступлениях. 19 февраля сообщалось, что в Авдеевке ВС РФ пленили одного из командиров «Азова».

Ранее МИД РФ обвинил ВСУ в торговле документами российских солдат.