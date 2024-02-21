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Российские войска за сутки отбили пять контратак ВСУ под Харьковом

МО РФ: за сутки отражено пять контратак ВСУ у села Синьковка Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Об этом журналистам сообщил в Минобороны РФ.

Кроме того, на Купянском направлении военнослужащие «Западной» группировки войск поразили подразделения 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чугуновка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Потери украинской армии составили до 30 военнослужащих, 2 бронемашины, 4 пикапа, также была уничтожена артиллерийская самоходная установка «Акация».

Накануне старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли свыше 115 бойцов на Купянском направлении. Также в Минобороны отметили, что ВСУ потеряли более 395 военных на Донецком направлении за сутки.

Ранее глава Минобороны Шойгу рассказал, сколько дронов за сутки применяет Россия.

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