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В США предрекли Украине потерю территорий

NBC News: Украина может быстро потерять территории после сдачи Авдеевки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Корреспондент информационной программы NBC News на Youtube-канале Ричард Энгл заявил, что Украина может потерять новые территории.

По словам журналиста, сдача Авдеевки стала большой потерей для украинской армии.

«При потере контроля над территорией вам (ВСУ. — «Газета.Ru») приходится отступать. Отступая, можно довольно быстро потерять территории», — отметил Энгл.

Корреспондент задался вопросом, сможет ли Киев не допустить потерю значительной части своих территорий после потери Авдеевки.

До этого украинский генерал в отставке Сергей Кривонос обвинил разведку страны в провале Вооруженных сил (ВСУ) в Авдеевке.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в своих социальных сетях объяснил отступление Вооруженных сил Украины из Авдеевки нехваткой ряда вооружений.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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