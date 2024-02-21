В США предрекли Украине потерю территорий

Корреспондент информационной программы NBC News на Youtube-канале Ричард Энгл заявил, что Украина может потерять новые территории.

По словам журналиста, сдача Авдеевки стала большой потерей для украинской армии.

«При потере контроля над территорией вам (ВСУ. — «Газета.Ru») приходится отступать. Отступая, можно довольно быстро потерять территории», — отметил Энгл.

Корреспондент задался вопросом, сможет ли Киев не допустить потерю значительной части своих территорий после потери Авдеевки.

До этого украинский генерал в отставке Сергей Кривонос обвинил разведку страны в провале Вооруженных сил (ВСУ) в Авдеевке.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в своих социальных сетях объяснил отступление Вооруженных сил Украины из Авдеевки нехваткой ряда вооружений.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.