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Отличившимся в Авдеевке российским бойцам вручили госнаграды

Генерал Герасимов вручил в зоне СВО госнаграды отличившимся в Авдеевке

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при взятии Авдеевки в ДНР. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» и там вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» солдатам. Генерал поблагодарил их «за доблесть и мужество, проявленные в бою».

Также сообщалось, что замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим группировки «Центр», отличившимся в Авдеевке.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город, который был одним из главных укрепрайонов ВСУ у Донецка, было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в США заявили, что сдача Авдеевки может разрушить моральный дух ВСУ.

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