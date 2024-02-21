В Авдеевке местные жители помогли вывезти раненого российского солдата

Жители Авдеевки Юрий Филипко и Максим Чмырь помогли эвакуировать раненого российского солдата. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам местных жителей, российские солдаты вывели Филипко и Чмыря из обстреливаемой Авдеевки в тыл, в один из городов Донецкой народной республики (ДНР).

«К нам пришла группа, которая выносит «двухсотых» и «трехсотых». Мы ребятам помогали нести «трехсотого». Он из России… Говорит, с меня стол, что вы помогали нести», — поделились мужчины.

Чмырь добавил, что по дороге эвакуационную группу обстреливали кассетными боеприпасами. Им удалось укрыться на разрушенных дачах, а утром уйти в село Веселое под покровом тумана.

До этого РИА Новости сообщало, что замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки «Центр», отличившимся при взятии Авдеевки.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.