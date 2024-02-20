В Стокгольме заявили, что Швеция после поставок ВСУ не может восполнить запасы оружия

Командующий шведской армией Йонни Линдфорс заявил, что Стокгольм после поставок Киеву из-за роста цен не может восполнить запасы своих вооружений. Об этом сообщает издание SVT.

По словам генерала, выделенной армии финансовой компенсации не хватает, чтобы поштучно заменить всю поставленную Украине военную технику. Изначально планировалось, что отправленные Киеву вооружения быстро удастся заменить новыми. Однако в оборонной промышленности Швеции существенно выросли цены. В некоторых случаях они увеличились в два раза.

Линдфорс отметил, что такая ситуация ведет к снижению боеготовности вооруженных сил страны.

До этого министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что Россия на Украине продемонстрировала устойчивость и доказала, что способна восстанавливать свои силы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.