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Шойгу рассказал, сколько мобилизованных не вернулись из отпуска

Шойгу: лишь 62 из полумиллиона мобилизованных не вернулись на СВО из отпуска

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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что пятьсот тысяч мобилизованных сходили в отпуск, из них только 62 человека не поехали назад в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«В общей сложности полмиллиона человек сходили в отпуск. Не вернулись из отпуска... 62 человека. И то по причине болезни или еще что-то», — сказал он.

Во вторник, 20 февраля, Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что генеральному штабу ВС РФ удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Также Шойгу во время доклада показал президенту оперативную карту Авдеевки. Путин в разговоре с Шойгу сообщил, что заявление руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) об отходе из Авдеевки было сделано по политическим соображениям, «это было бегство».

Ранее Минобороны показало статистику по мобилизованным.

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