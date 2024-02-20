Шойгу рассказал, сколько мобилизованных не вернулись из отпуска

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что пятьсот тысяч мобилизованных сходили в отпуск, из них только 62 человека не поехали назад в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«В общей сложности полмиллиона человек сходили в отпуск. Не вернулись из отпуска... 62 человека. И то по причине болезни или еще что-то», — сказал он.

Во вторник, 20 февраля, Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что генеральному штабу ВС РФ удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Также Шойгу во время доклада показал президенту оперативную карту Авдеевки. Путин в разговоре с Шойгу сообщил, что заявление руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) об отходе из Авдеевки было сделано по политическим соображениям, «это было бегство».

Ранее Минобороны показало статистику по мобилизованным.