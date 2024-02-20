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Шойгу высказался о ядерном оружии в космосе

Шойгу удивило запугивание американских конгрессменов ядерным оружием в космосе

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Алексей Даничев/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил удивление в связи с появлением угрозы применения ядерного оружия в космосе на повестке дня конгресса США. Его слова публикует ТАСС.

«Есть реальные вещи, которых надо бояться, на которые надо обращать внимание», — подчеркнул он.

По словам министра, сенаторов не стоит запугивать «тем, чего нет».

16 февраля президент США Джо Байден поручил начать прямые переговоры с Россией по ядерному оружию в космосе после сообщений разведки о подготовке РФ противоспутникового ядерного оружия.

Байден поручил своей администрации начать прямые дипломатические контакты с Россией, союзниками, а также другими странами мира из за возможной угрозы национальной безопасноси США. Конкретные временные рамки для переговоров пока не определены. В МИД РФ назвали это уловкой, чтобы убедить конгресс проголосовать за проект по оказанию помощи Украине.

Ранее Шойгу объявил о взятии коксохимического завода в Авдеевке.

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