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Шойгу назвал численность группировки ВСУ для контрнаступления в 2023 году

Шойгу: ВСУ для контрнаступления собрали группировку в 160 тысяч человек

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Армия Украины для попытки контрнаступления в 2023 году собрала группировку численностью в 160 тыс. человек и 800 танков. Об этом заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

Согласно информации министра, достоверные сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготавливают масштабное контрнаступление, была обнародована еще в прошлом году.

«Группировка почти в 160 тыс. человек», — сказал глава военного ведомства.

Помимо того, украинская армия собрала 800 танков, 150 единиц авиатехники, 110 батальонов резерва живой силы с 30 батальонами резерва, а также свыше 2,5 тыс. единиц бронетехники, резюмировал он.

Российские войска на прошлой неделе завершили прорыв долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника и штурмом овладели городом Авдеевка — важным узлом коммуникаций и опорным пунктом ВСУ. Почему украинским военным не стоит говорить о «выравнивании» фронта и как будет развиваться ситуация дальше — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Путин охарактеризовал решение ВСУ покинуть Авдеевку.

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