Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шойгу рассказал Путину о потерях при взятии Авдеевки

Шойгу: операция Генштаба по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что генеральному штабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Об этом сообщает РИА Новости.

В целом же операция по взятию города войдет в учебники Минобороны, отметил министр.

Он добавил, что наступательные действия после взятия города под контроль Вооруженных сил РФ продолжаются на запад, заняты 72 квадратных километра.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до 2022 года жили около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев.

Также 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. В Минобороны пояснили, что взятый под контроль населенный пункт являлся важным оборонным узлом украинской армии.

Ранее Пушилин сообщил, когда начнут восстанавливать Авдеевку.

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами