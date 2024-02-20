Шойгу рассказал Путину о потерях при взятии Авдеевки

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что генеральному штабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях. Об этом сообщает РИА Новости.

В целом же операция по взятию города войдет в учебники Минобороны, отметил министр.

Он добавил, что наступательные действия после взятия города под контроль Вооруженных сил РФ продолжаются на запад, заняты 72 квадратных километра.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до 2022 года жили около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев.

Также 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. В Минобороны пояснили, что взятый под контроль населенный пункт являлся важным оборонным узлом украинской армии.

Ранее Пушилин сообщил, когда начнут восстанавливать Авдеевку.