Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто в России чаще берет займы «до зарплаты»

Займер: займы «до зарплаты» в России чаще берут самозанятые и продавцы

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Мужчины, оформляющие займы «до зарплаты» до 30 тыс. рублей на срок до одного месяца с единоразовой выплатой , чаще всего являются самозанятыми (14,3% от всех клиентов), а женщины — продавцами (21,4%). Об этом говорится в исследовании микрофинансовой компании «Займер» (есть у «Газеты.Ru»).

12% заемщиков «до зарплаты» среди мужчин работают в тяжелой промышленности и строительстве, 11,1% — продавцами, а 9,3% — строителями. 8,3% ИТ-специалистов берут «короткие» займы. Реже обращаются за ними финансисты (1,0%) и работники сферы туризма (0,7%).

Среди женщин, выбирающих займы «до зарплаты», наиболее распространена профессия продавца (21,4%). Много среди заемщиц по краткосрочным займам самозанятых (12,5%), а также работниц легкой и пищевой промышленности (7,9%). Другие часто встречающиеся профессии — медик (5,6%) и госслужащий (5,4%). В то же время лишь немногие заемщицы заняты в сфере туризма (1,2%).

Исследование было проведено в мае 2024 года. В компании изучили данные более 400 тыс. клиентов, оформлявших займы в первом квартале 2024 года, и определили, представители каких профессий встречаются чаще всего среди заемщиков по займам «до зарплаты».

Ранее россиянам объяснили, как списать долги по микрозаймам по закону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами