Стало известно, кто в России чаще берет займы «до зарплаты»

Мужчины, оформляющие займы «до зарплаты» до 30 тыс. рублей на срок до одного месяца с единоразовой выплатой , чаще всего являются самозанятыми (14,3% от всех клиентов), а женщины — продавцами (21,4%). Об этом говорится в исследовании микрофинансовой компании «Займер» (есть у «Газеты.Ru»).

12% заемщиков «до зарплаты» среди мужчин работают в тяжелой промышленности и строительстве, 11,1% — продавцами, а 9,3% — строителями. 8,3% ИТ-специалистов берут «короткие» займы. Реже обращаются за ними финансисты (1,0%) и работники сферы туризма (0,7%).

Среди женщин, выбирающих займы «до зарплаты», наиболее распространена профессия продавца (21,4%). Много среди заемщиц по краткосрочным займам самозанятых (12,5%), а также работниц легкой и пищевой промышленности (7,9%). Другие часто встречающиеся профессии — медик (5,6%) и госслужащий (5,4%). В то же время лишь немногие заемщицы заняты в сфере туризма (1,2%).

Исследование было проведено в мае 2024 года. В компании изучили данные более 400 тыс. клиентов, оформлявших займы в первом квартале 2024 года, и определили, представители каких профессий встречаются чаще всего среди заемщиков по займам «до зарплаты».

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