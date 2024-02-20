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В Донецке под обстрел ВСУ попала библиотека

РИА Новости: центральная библиотека Донецка попала под обстрел ВСУ, есть раненые

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удар по Донецку. Об этом пишет РИА Новости.

По данным корреспондентов, ВСУ выпустили два снаряда по Ворошиловскому району из реактивной системы залпового огня (РСЗО), предположительно HIMARS. В итоге один снаряд попал во двор библиотеки имени Крупской в центре города.

Как сообщило агентство, на месте происшествия работают специальные службы. По словам очевидцев, пострадали как минимум четыре человека, одного доставали из-под завалов.

До этого украинские войска в ночь на вторник выпустили 20 ракет по Куйбышевскому району Донецка. Согласно сообщению СЦКК, обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по направлению населенный пункт Карловка — город Донецк был зафиксирован в 02:10 по московскому времени.

17 февраля сообщалось, что российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить украинский беспилотник в районе города Курчатова, где расположена Курская АЭС. В этот же день Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Кульбаки Глушковского района Курской области.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами.

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