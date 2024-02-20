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Мосты в Киеве оказались под угрозой обрушения

Экс-советник мэра Киева Бахматов оценил состояние киевских мостов как аварийное

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Peter Druk/Global Look Press

Мосты в Киеве могут рухнуть в любой момент из-за продолжительного нахождения в аварийном состоянии и отсутствия надлежащего ремонта. Таким мнением в эфире телеканала «Мы Украина» поделился экс-советник мэра украинской столицы и глава общественной организации «Офис трансформации» Максим Бахматов.

«Мост Метро — аварийный, мост Патона — аварийный. Уровень аварийности – пятый, и ими нельзя пользоваться. Если вы едете по этим мостам — внимание, они могут упасть. Это формальное сообщение от технических экспертов», — заявил Бахматов.

Эксперт добавил, что украинский Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) вместе с министерством восстановления провел исследование ключевых киевских коммуникаций и выяснил, что до 90% мостов в Киеве находятся в аварийном состоянии, причем уровень этой аварийности либо высокий, либо самый высокий.

До этого в Киеве рассказали о сроках ремонта аварийного участка метро.

9 января из-за подтопления тоннеля в Киеве закрыли шесть станций метро. Сообщалось, что в потолке перегона станции «Демеевская» образовались большие трещины, тоннель в этом месте проходит через пойму реки.

Ранее Бахматов заявил, что синюю ветку киевского метро могут открыть только через пять лет.

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