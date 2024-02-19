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По американской базе в Сирии выпустили четыре ракеты

По американской базе на месторождении газа «Конико» в Сирии выпустили 4 ракеты

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Baderkhan Ahmad/AP

По базе США на месторождении газа «Конико» на востоке Серии в провинции Дейр-эз-Зор выпустили четыре ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Четыре ракеты упали на территории базы на месторождении «Конико», в результате начался пожар», — рассказал он.

По его словам, столб пламени поднялся в южной части базы.

14 февраля сообщалось, что американская военная база, расположенная на нефтяном месторождении «Омар» в восточной части Сирии, в течение часа трижды подверглась атаке. Сначала по ней было выпущено две ракеты, затем — еще три. Во время третьего обстрела на территории военной базы упало более десятка ракет. В результате нападения на базе вспыхнул пожар.

До этого сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля 12 февраля нанесли удар по международному аэропорту Найраб на территории Сирии, применив крылатые ракеты. В операции приняли участие экипажи двух тактических истребителей F-16.

Ранее власти Египта и Сирии пригрозили Израилю войной.

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