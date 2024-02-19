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Российские корабли прибыли в Индию для участия в военно-морском учении

Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в Индию для учений

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Ильдус Гилязутдинов/РИА «Новости»

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Индию для участия в международных военно-морских учениях «Милан-2024». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в порт Вишахапатнам.

Как рассказали в ведомстве, в учении будет задействован экипаж «Варяга», а «Маршал Шапошников» после пополнения корабельных запасов продолжит выполнение задач дальнего похода.

Визит российских моряков в Индию продлится больше недели. Они примут участие в береговой и морской части учения, а также в мероприятиях протокольного характера.

В августе 2020 года крейсер «Варяг» и подводный крейсер К-186 «Омск» в ходе учений «Океанский щит-2020» осуществили совместную ракетную стрельбу в Беринговом море. «Варяг» поразил цель ракетой П-1000 «Вулкан» на дистанции более 450 км.

В ноябре сообщалось, что корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» впервые с 2019 года прибыл в Таиланд.

Ранее российские корабли выполнили учебные стрельбы в Индии.

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