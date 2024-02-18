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В Британии рассказали о ярости в украинской армии

Меркурис: ВСУ в ярости из-за некомпетентности командиров и руководства Украины

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Alina Smutko/Reuters

Украинские военнослужащие находятся в ярости из-за некомпетентности командиров и руководства страны. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Они злы на них даже больше, чем на русских, если такое вообще возможно», — сказал Меркурис, отметив, что ситуация в ВСУ стала катастрофической.

По его словам, некоторые бригады отказываются выполнять приказы.

18 февраля бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди заявил, что взятие российскими войсками под полный контроль города Авдеевка в ДНР является прямым свидетельством того, что Украина обречена на провал в военном конфликте.

В этот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сказал, что украинские военнослужащие не доверяют новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому после сдачи города Авдеевка.

До этого обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стал одной из причин ситуации с городом Авдеевка.

Ранее на Украине сообщили о «катастрофическом» дефиците кадров.

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