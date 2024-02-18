Поставки оружия и денег Украине со стороны Запада не помогут Киеву, если у ВСУ закончится боеспособный личный состав, а признаки этого уже можно увидеть, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Об этом эксперт заявил в разговоре с журналом «Международная жизнь».

«Дело в том, что даже поставки оружия и денег не спасут Украину в случае, если у нее не будет солдат. <…> Признаки этого на Украине все-таки наблюдаются», — сказал Безпалько, предположив, что украинцы будут чаще массово сдаваться в плен и интенсивнее скрываться от мобилизации.

Эксперт также прокомментировал недавние поездки президента Украины Владимира Зеленского во Францию и Германию, во время которых велись разговоры, в том числе, и о выделении помощи Киеву. При этом Безпалько отметил, что объем этой поддержки может оказаться ниже обещанного ранее, а поставить ее смогут только в будущем, а не в ближайшее время, как просит Зеленский.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за границей 800 тыс. артиллерийских снарядов, которые могли бы быть отправлены в Киев в течение нескольких недель при условии обеспечения финансирования со стороны партнеров из США, Германии, Швеции и других стран.

Ранее во Франции обвинили президента Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.