Путин поздравил российских бойцов с освобождением Авдеевки

Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки поздравил военных с успехом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент поздравил наших военных <…> с такой важной победой», — рассказал представитель Кремля.

До этого Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

В субботу, 17 февраля, над администрацией Авдеевки появился флаг России.

Накануне новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

Глава Украины Владимир Зеленский одобрил отступление ВСУ из Авдеевки, назвав это решение профессиональным и единственно верным.

Ранее на Украине назвали сложной задачей вывод войск из Авдеевки.