Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Блинкен ушел от ответа на вопрос о ядерном статусе Украины

Госсекретарь США Блинкен ушел от ответа на вопрос о ядерном статусе Украины

close
100%
Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ушел от ответа на вопрос о восстановлении Украиной статуса ядерной державы. Об этом рассказал в Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

Украинский парламентарий обратился к госсекретарю США, заявив, что в ситуации конфликта с РФ у Киева есть два варианта действий: присоединиться к НАТО или восстановить статус ядерной державы. Гончаренко спросил у Блинкена, какой вариант для него предпочтительнее.

В ответ госсекретарь указал, что ситуация вокруг Украины преподала другим странам уроки, усвоение которых снизит вероятность ее повторения. Он также напомни, что многие страны оказывают Киеву поддержку, при этом так и не ответив на вопрос Гончаренко.

Сам украинский депутат позднее заявил, что фактически его вопрос был проигнорирован.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что в Кремле не согласятся на ядерное разоружение страны ради мира с Украиной.

Ранее Пентагон оценил заявление Лукашенко о применении российского ядерного оружия.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами