БПЛА с искусственным интеллектом разрабатывают для Украины на Западе

Британия, США и другие страны Запада занимаются разработкой новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом для того, чтобы Вооруженные силы Украины смогли восполнить нехватку артиллерии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Украина сможет получить беспилотники уже в ближайшие месяцы, но сроки могут измениться. При этом в течение трех месяцев ситуация с нехваткой может значительно ухудшиться.

До этого замглавы минобороны (МО) Великобритании Джеймс Хиппи в ответе на соответствующий парламентский запрос члена палаты общин парламента Великобритании Джона Макдоннелла объяснил, зачем Лондон решил передать Киеву танки Challenger 2. По словам Хиппи, поставка Challenger 2 была нужна для усиления потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что решение по платформам Challenger 2, не используемым в рамках программы Challenger 3, пока не принято.

Также военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что разведывательный турецкий БПЛА Bayraktar продемонстрировал свою неэффективность на Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.