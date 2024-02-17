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БПЛА с искусственным интеллектом разрабатывают для Украины на Западе

Bloomberg: на Западе разрабатывают для Украины БПЛА с искусственным интеллектом

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Shutterstock

Британия, США и другие страны Запада занимаются разработкой новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом для того, чтобы Вооруженные силы Украины смогли восполнить нехватку артиллерии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Украина сможет получить беспилотники уже в ближайшие месяцы, но сроки могут измениться. При этом в течение трех месяцев ситуация с нехваткой может значительно ухудшиться.

До этого замглавы минобороны (МО) Великобритании Джеймс Хиппи в ответе на соответствующий парламентский запрос члена палаты общин парламента Великобритании Джона Макдоннелла объяснил, зачем Лондон решил передать Киеву танки Challenger 2. По словам Хиппи, поставка Challenger 2 была нужна для усиления потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что решение по платформам Challenger 2, не используемым в рамках программы Challenger 3, пока не принято.

Также военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что разведывательный турецкий БПЛА Bayraktar продемонстрировал свою неэффективность на Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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