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При обстреле дома в ДНР погибли четыре человека

При обстреле Пантелеймоновки в ДНР погибли четыре человека, среди них ребенок

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Пантелеймоновка в Донецкой народной республике погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что попадание снаряда разрушило многоквартирный дом. Также шесть человек получили ранения, среди них двое детей.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска ночью пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, система противовоздушной обороны (ПВО) отбила атаку. Системой ПВО было сбито не менее четырех целей.

В ночь на 17 февраля под обстрел ВСУ также попало село Сушаны Климовского района Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Ранее над Брянской областью были сбиты пять беспилотников.

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