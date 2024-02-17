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В ВСУ заявили, что уже покинули полуокруженную Авдеевку

Генерал ВСУ Тарнавский утверждает, что подразделения отступили из Авдеевки

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Gleb Garanich/Reuters

Подразделения украинской армии отступили из Авдеевки, разместившись на запасных позициях. Об этом заявил командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в социальных сетях.

«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции», — утверждает Тарнавский.

При этом командующий «Таврии» утверждает, что решение отступить из Авдеевки является «единственным правильным», а также считает, что ВСУ не допустили окружения своих подразделений в городе.

Долгие годы Авдеевка, будучи пригородом Донецка, являлась ключевым укрепленным пунктом ВСУ — отсюда украинские войска с 2014 года вели артиллерийские обстрелы Донецка и прилежащих городов.

До этого стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

Приказ об этом отдал новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он утверждает, что решение вывести войска было принято также для того, чтобы сохранить оставшиеся в городе подразделения.

Ранее политолог заявил о назревающем бунте в рядах ВСУ из-за Авдеевки.

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