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Командование ВСУ признало отход украинских войск на юге Авдеевки

Украинский генерал Тарнавский: ВСУ с потерями отошли с позиции на юге Авдеевки

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Kuba Stezycki/Reuters

Украинские войска, понеся потери, отошли с позиции в южной части города Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский, сообщает агентство «Укринформ».

«Украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки», — сказал военный.

По его словам, на других угрожающих направлениях бойцы ВСУ в случае необходимости переходят на новые подготовленные позиции.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Авдеевке, которую штурмуют российские войска, сложилась критическая ситуация, которая грозит переходом города под контроль России из-за недостатка боеприпасов у ВСУ.

До этого штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная на помощь Вооруженным силам Украины в Авдеевку, назвала ситуацию в городе «угрожающей».

Ранее житель Авдеевки рассказал о своей реакции при виде бойцов с российскими флагами.

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Операция на Украине
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