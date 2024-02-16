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ВСУ обесточили два населенных пункта в Курской области

Старовойт: в деревне и селе Курской области после обстрела ВСУ отключился свет

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Украинские военнослужащие обстреляли Рыльский район Курской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил глава региональной администрации Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела на данной территории была повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Из-за этого деревня Городище оказалась полностью обесточена. Кроме того, в селе Козино зафиксировали частичное отключение света.

«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — уточнил губернатор области.

Днем 16 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали окраину села Пороз в Грайворонском городском округе. Украинские солдаты нанесли удар по населенному пункту при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В результате в селе произошел взрыв, однако никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее повреждения получил один из расположенных в населенном пункте объектов связи, подчеркнул губернатор региона.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии жителей Белгорода, пострадавших при атаке ВСУ 15 февраля.

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