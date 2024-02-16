Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО призвал нарастить поставки оружия Украине «ради мира»

Столтенберг: для мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву. Об этом пишет ТАСС.

Столтенберг считает, что нужно больше производить вооружения, чтобы и помочь Украине, и пополнять наши собственные запасы.

До этого представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что вступления Украины в НАТО на саммите альянса в июле 2024 года в Вашингтоне не ожидается. По словам дипломата, члены НАТО понимают, что Украина хочет присоединиться к ним как можно скорее. Однако в этом году этого пока не ожидается, отметил Сайзек.

Столтенберг также заявил, что Украина получит приглашение вступить в альянс, когда все союзники его поддержат, а сама Украина выполнит все необходимые условия, предшествующие этому шагу.

По словам генсека НАТО, Киеву осталось выполнить часть условий, а альянсу — добиться взаимопонимания всех сторон о включении в него Украины.

Ранее экс-военный НАТО высказался о «перезагрузке» ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами