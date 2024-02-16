Генсек НАТО призвал нарастить поставки оружия Украине «ради мира»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву. Об этом пишет ТАСС.

Столтенберг считает, что нужно больше производить вооружения, чтобы и помочь Украине, и пополнять наши собственные запасы.

До этого представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что вступления Украины в НАТО на саммите альянса в июле 2024 года в Вашингтоне не ожидается. По словам дипломата, члены НАТО понимают, что Украина хочет присоединиться к ним как можно скорее. Однако в этом году этого пока не ожидается, отметил Сайзек.

Столтенберг также заявил, что Украина получит приглашение вступить в альянс, когда все союзники его поддержат, а сама Украина выполнит все необходимые условия, предшествующие этому шагу.

По словам генсека НАТО, Киеву осталось выполнить часть условий, а альянсу — добиться взаимопонимания всех сторон о включении в него Украины.

Ранее экс-военный НАТО высказался о «перезагрузке» ВСУ.