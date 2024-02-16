Отправленная в Авдеевку бригада ВСУ назвала местный завод «новым домом»

Штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую командование армией страны в срочном порядке направило в донецкий город Авдеевку, назвала местный коксохимический завод «своим новым домом». Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале данного боевого формирования.

«Авдеевка. Коксохимический завод. <...> По состоянию на данный момент — это новый «дом», — говорится в сообщении.

При этом публикация дополнена видеозаписью, на которой запечатлено упомянутое предприятие. В частности, на кадрах видно, как над заводом поднимаются густые клубы дыма.

До этого командование украинскими войсками перебросило в Авдеевку бойцов 3-ей штурмовой бригады ВСУ. В Киеве рассчитывают, что они помогут основным силам сохранить контроль над населенным пунктом.

13 февраля депутат Народного собрания ДНР Дмитрий Плетень заявил, что появившееся в Авдеевке украинское формирование в основном состоит из членов полка «Азов» (организация запрещена в России). В связи с этим парламентарий предупредил, что российские военные, скорее всего, не будут брать их в плен.

Ранее в Белом доме оценили ситуацию в районе Авдеевки.