Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Отправленная в Авдеевку бригада ВСУ назвала местный завод «новым домом»

Переброшенная в Авдеевку бригада ВСУ назвала своим домом коксохимический завод

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую командование армией страны в срочном порядке направило в донецкий город Авдеевку, назвала местный коксохимический завод «своим новым домом». Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале данного боевого формирования.

«Авдеевка. Коксохимический завод. <...> По состоянию на данный момент — это новый «дом», — говорится в сообщении.

При этом публикация дополнена видеозаписью, на которой запечатлено упомянутое предприятие. В частности, на кадрах видно, как над заводом поднимаются густые клубы дыма.

До этого командование украинскими войсками перебросило в Авдеевку бойцов 3-ей штурмовой бригады ВСУ. В Киеве рассчитывают, что они помогут основным силам сохранить контроль над населенным пунктом.

13 февраля депутат Народного собрания ДНР Дмитрий Плетень заявил, что появившееся в Авдеевке украинское формирование в основном состоит из членов полка «Азов» (организация запрещена в России). В связи с этим парламентарий предупредил, что российские военные, скорее всего, не будут брать их в плен.

Ранее в Белом доме оценили ситуацию в районе Авдеевки.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами