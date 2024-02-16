Украинских солдат в Авдеевке могут перебросить «на новые позиции»

Для бойцов ВСУ в Авдеевке подготовлены новые позиции, украинские командиры «знают свою задачу и выполняют ее». Об этом в своем Telegram-канале написал командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев», — написал Тарнавский.

Ситуацию в Авдеевке он назвал «сложной, но контролируемой».

По словам командующего, в настоящее время «происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях». Кроме того, войскам выделены дополнительные боеприпасы.

«Наивысшая ценность и приоритет для нас — сохранение жизни украинского солдата», — резюмировал Тарнавский.

15 февраля сообщалось, что на месте селфи Зеленского в Авдеевке установили флаг России.

В тот же день в ВСУ допустили скорую сдачу Авдеевки российским силам.

Ранее ВС РФ предложили попавшим в огневой мешок под Донецком бойцам ВСУ сдаться.