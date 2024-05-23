Посол Палестины оценил значение признания страны рядом европейских государств

Каждое новое признание Палестины как суверенной страны приближает ее к реализации плана о создании двух государств. Об этом заявил палестинский посол в Австрии Салах Абдель Шафи, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в подобной ситуации совершенно неважно, какая держава готова признать Палестину в качестве суверенной страны. Это может быть как маленькое, так и большое государство.

«В любом случае <...> это приближает нас на шаг ближе к реализации решения о создании двух государств», — подчеркнул Шафи.

По словам посла, признание Палестины со стороны стран — членов Европейского союза (ЕС) является «очень важным шагом». К текущему моменту о принятии соответствующего решения сообщили уже несколько государств регионального содружества, но многие участники объединения все еще отказываются признать Палестину как суверенную державу.

«А это значит, что этот путь еще долог», — резюмировал дипломат.

До сего момента Палестину признавали всего девять стран — членов ЕС. Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия, Кипр, Мальта, Польша и Чехия сделали это еще в конце прошлого века — тогда они не входили в состав регионального содружества. В 2014 году Палестину также признала и Швеция.

22 мая правительство Норвегии заявило о намерении признать Палестину в качестве суверенного государства. В тот же день аналогичное решение приняли в Ирландии и Испании.

Ранее в сенате США предложили перестать финансировать ООН, если в организацию примут Палестину.