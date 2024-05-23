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Группа «Корни» раскритиковала «Новую Фабрику звезд»: «Было неинтересно»

Участники группы «Корни» назвали вторичным шоу «Новая Фабрика звезд»

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Global Look Press

Участники группы «Корни» объяснили, почему им было неинтересно смотреть шоу «Новая Фабрика звезд». Их слова передает NEWS.ru.

«Это не то чтобы вторично, нужно что-то другое, все это уже видели, я не знаю, что-то новое нужно придумать», — пояснили музыканты.

Они назвали проект «молодежным», куда приходят «маленькие мальчики и девочки, чтобы что-то попеть». Один из участников «Корней» признался, что посмотрел лишь несколько выпусков нового шоу, а другой заявил, что не видел ни один из выпусков.

Напомним, что 20 мая Мария Гордеева стала победительницей проекта «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Девушка получила три миллиона рублей в качестве приза на развитие в творчестве. На проекте она исполнила сольно свою песню «Дай мне».

Недавно певица Савичева рассказала об отличии «Новой Фабрики звезд» от старого шоу. Она заявила, что нынешние «фабриканты» жили в доме, как на курорте. Она вспомнила, что была на проекте в 2003 году и тогда участники не знали, когда их видят камеры, а когда нет. По словам певицы, участникам нового проекта также каждый день привозили еду, а они готовили сами.

Ранее продюсер вспомнила о конкуренции Ротару и Пугачевой из-за гонораров.

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