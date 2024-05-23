Стало известно, в чем подозревают Шамарина

Начальника главного управления связи ВС РФ, заместителя начальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Шамарина под стражу. По статье 290 УК РФ (ч.6) генерал-лейтенанту может грозить до 15 лет лишения свободы.

21 мая бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивана Попова арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве. Его подозревают в продаже металлоконструкций для фронта. Ущерб от его действий может составить 100 млн рублей.

После член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев прокомментировал сообщения о том, что экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов подозревается в продаже металлических изделий для строительства укреплений.

По его словам, металлоконструкции обычно не применяются для строительства инженерных сооружений. Парламентарий назвал «полным бредом» информацию о том, что Попов продавал такие изделия.

Ранее стало известно о задержании замначальника Генштаба РФ Вадима Шамарина.