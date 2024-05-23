Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блок Макрона рискует проиграть выборы в Европарламент из-за Украины

Politico: блок Макрона рискует проиграть выборы в Европарламент из-за Украины

close
100%
Ludovic Marin/Pool via Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и его союзники рискуют проиграть предстоящие летом выборы в Европейский парламент из-за позиции по Украине. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что французов мало волнуют общеевропейские проблемы и поддержка Киева. Издание ссылается на опрос компании Odoxa, согласно которому только десятая часть опрошенных считает ситуацию на Украине одним из трех факторов, который может повлиять на их выбор при голосовании. В то же время около 35% отдали предпочтение вопросу о безопасности.

«Французов гораздо больше беспокоит безопасность внутри собственных границ, чем глобальная безопасность», — цитирует Politico аналитика Odoxa Эрван Лестроан.

В материале также отмечается, что правительство Макрона старается убедить граждан, что оно борется с преступностью, однако согласно статистическим данным 70% французов считают предпринимаемые меры недостаточными.

До этого лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон регулярно затрагивает тему отправки войск Запада на территорию Украины «ради собственного эго» и улучшения имиджа.

Ранее в Германии призвали Францию подтверждать громкие заявления по Украине действиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами