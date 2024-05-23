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В Москве студента отчислили из вуза и вручили повестку в армию из-за спора о репрессиях

Baza: в Москве студента хотят забрать в армию из-за спора о сталинских репрессиях

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Телеграм канал «Baza»

Студент Российского государственного социального университета (РГСУ) поспорил с педагогом о сталинских репрессиях, лишился места в вузе и получил повестку в армию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказал Baza молодой человек, во время лекции преподаватель кафедры общей юриспруденции высказал мнение о том, что сталинские репрессии не являлись преступлением. Юноша вступил с педагогом в дискуссию, пытаясь доказать обратное.

Преподаватель выгнал студента из аудитории и пожаловался на него в деканат. Молодого человека выселили из общежития и приняли решение об отчислении его из вуза, спустя несколько дней юноша получил повестку в армию. Полицейские сообщили студенту, что его отсрочка больше не действуют и увезли в военкомат.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске второкурсника колледжа культуры и искусств исключили за поведение во время церемонии выноса и поднятия флага РФ на Дне знаний. Когда студенты несли флаг, он отошел от своей группы и сделал четыре маршевых огромных шага вместе с ребятами, которые несли флаг, и вернулся на место. Юноша написал объяснительную, в которой указал, что не хотел оскорбить ничьи патриотические чувства.

Ранее собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ вышлют из России.

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