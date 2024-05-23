Польский самолет потерял топливный бак во время полета

Польский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак над населенным пунктом во время тренировочного полета. Об этом сообщило генеральное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ведомстве уточнили, что потерянная цистерна была пуста и упала в нескольких сотнях метров от зданий. По предварительным данным, действия пилотов соответствовали установленным процедурам.

«В результате инцидента никто не пострадал», — сказано в сообщении командования.

Уточняется, что обстоятельства и причины происшествия будет выяснять Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

До этого в войсках территориальной обороны сообщали, что польские военные потеряли снайперскую винтовку во время учений.

В конце марта газета The Telegraph писала, что с 2018 года британская армия потеряла не менее 30 единиц оружия и техники. Отмечалось, что они были украдены с британских военных баз или утеряны. Сообщалось о пропаже нескольких пулеметов, в том числе двух — общего назначения (GPMG). Британская армия также потеряла штурмовые винтовки SA-80, ракетные установки и тысячи патронов.

Ранее Польша начала учения в Балтийском море.