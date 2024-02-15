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Генсек НАТО назвал условие для вступления Украины в альянс

Генсек НАТО Столтенберг: Украину пригласят в альянс при согласии всех союзников

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приглашение для Украины в военный альянс будет сделано, когда все союзники его поддержат, а сама Украина выполнит все необходимые условия, предшествующие этому шагу. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

«Украина сейчас так близка к НАТО, как никогда ранее. Это стало возможным благодаря принятым ранее решениям», — отметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Киеву осталось выполнить часть условий, а альянсу — добиться взаимопонимания всех сторон о включении в него Украины.

«Приглашение будет сделано, когда все союзники НАТО с этим согласятся, а все условия [со стороны властей Украины] для этого будут соблюдены», — заключил он.

Днем 15 февраля Столтенберг провел встречу министров обороны Североатлантического альянса. На мероприятии страны — члены НАТО в том числе подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.

При этом генсек НАТО также поразмышлял о значении текущей системы ядерного сдерживания альянса на территории Европы. По его словам, она работает корректно, и от нее нельзя отказываться.

Ранее Столтенберг призвал не допустить распада НАТО.

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