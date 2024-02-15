Путин поблагодарил «Уралвагонзавод» за качественную технику для СВО

Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам «Уралвагонзавода» за производство качественной техники, которая используется в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику», — сказал глава государства.

По его словам, танки Т-72 модернизированный и Т-90 «Прорыв», выпускаемые предприятием, достойны самых хороших эпитетов.

Российский лидер также обратил внимание, что бригады «Уралвагонзавода» посещают зону проведения спецоперации, работают там почти на линии соприкосновения, помогают военным, восстанавливают технику.

15 февраля Путин прибыл на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Там ему показали готовые к отправке в войска современные танки.

После «Уралвагонзавода» у президента запланировано посещение предприятия «Уральские локомотивы», где ему расскажут о выпуске электропоездов. В программе рабочей поездки Путина также совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Ранее были названы преимущества российского танка Т-90М «Прорыв» перед американским M1 Abrams.