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Выпущенные в сторону Белгорода ракеты могли быть сербскими

«Военный осведомитель»: ВСУ могли ударить по Белгороду сербскими ракетами

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины могли ударить по Белгороду ракетами сербского производства. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

На канале представлены фотографии с места событий. Авторы поста утверждают, что найденные обломки принадлежат сербской 122-миллиметровой ракете повышенной дальности ER Grad 2000 (G2000). Снаряды были выпущены из ракетной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Ракеты G2000 способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

Утром 15 февраля ВСУ ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека. По последним данным, пострадали как минимум 18 человек.

Министерство обороны России сообщало, что около 12:30 мск система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire.

Ранее момент прилета снаряда в здание магазина в Белгороде попал на видео.

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